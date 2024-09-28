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Пропущенный Сафоновым гол не помешал «ПСЖ» победить в матче Лиги 1

Сафонов пропустил гол в победном для «ПСЖ» матче против «Ренна» в Лиге 1

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Panoramic/Global Look Press

Французский клуб «ПСЖ» обыграл «Ренн» в матче шестого тура Лиги 1.

Встреча, проходившая на стадионе «Парк-Де-Пренс» в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе парижан отличились корейский полузащитник Ли Кан Ин на 58-й минуте и дважды французский нападающий Брэдли Барколя на 30-й и 68-й минутах. Гол в состве «Ренна» забил форвард Арно Калимуэндо Муинга на 73-й минуте. с «Реймсом».

Российский голкипер Матвей Сафонов вышел на поле в основном составе и пропустил мяч, не угадав направление удара с пенальти. Основной голкипер парижан итальянец Джанлуиджи Доннарумма продолжает восстанавливаться после травмы бедра.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Ранее Сафонов подверг критике уровень РПЛ.

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