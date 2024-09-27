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Сафонов не приедет в сборную России в октябре из-за долга по алиментам

Baza: Сафонов не приедет в сборную России в октябре из-за долга по алиментам

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Panoramic/Global Look Press

Вратарь сборной России и французского клуба «ПСЖ» Матвей Сафонов не приедет в расположение национальной команды на октябрьский сбор из-за долга по алиментам. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Источник утверждает, что адвокаты футболиста не рекомендовали ему ехать в Россию, поскольку вступило в силу решение суда об алиментах. Соответственно, Сафонову снова запретят выезд из страны и он вряд ли вернется в Париж.

Сам футболист хочет приехать в сборную России.

23 сентября главный тренер национальной команды Валерий Карпин объявил футболистов, которые попали в расширенный список для участия в октябрьском тренировочном сборе, среди которых есть и Сафонов.

Сборная России в начале сентября в Ханое провела товарищеский матч с Вьетнамом, в котором одержала победу со счетом 3:0. Там же подопечные Валерия Карпина должны были два дня спустя сыграть с командой Таиланда, однако эта встреча была отменена из-за тайфуна.

Ранее у бывшей жены Сафонова забрали автомобиль.

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