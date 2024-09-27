Российского легкоатлета дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Российский прыгун в высоту Михаил Акименко дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил. Спортсмен своевременно не предоставил информацию о своем местонахождении. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Срок отстранения Акименко будет отсчитываться с 25 апреля 2024 года. Соответственно, дисквалификация спортсмена закончится 24 апреля 2025 года.

28-летний Акименко стал серебряным призером на чемпионате мира 2019 года в городе Доха.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее сообщалось, что европейская страна отменила санкции в отношении гонщика Никиты Мазепина.