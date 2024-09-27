Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российского легкоатлета дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Прыгуна из России Акименко дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский прыгун в высоту Михаил Акименко дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил. Спортсмен своевременно не предоставил информацию о своем местонахождении. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Срок отстранения Акименко будет отсчитываться с 25 апреля 2024 года. Соответственно, дисквалификация спортсмена закончится 24 апреля 2025 года.

28-летний Акименко стал серебряным призером на чемпионате мира 2019 года в городе Доха.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее сообщалось, что европейская страна отменила санкции в отношении гонщика Никиты Мазепина.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами