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В ISU не подтвердили допуск российских юниоров на международные турниры по фигурному катанию

Вице-президент ISU Лакерник не подтвердил допуск российских юниоров на турниры

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ISU

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник не подтвердил допуск российских фигуристов юниорской категории на международные соревнования. Об этом он заявил в интервью «Матч ТВ».

По его словам, в данный момент реплика Ирины Родниной, заявившей о возвращении юниоров на международные старты, не может быть подтверждена фактами.

«Нужно задать этот вопрос Ирине Константиновне, откуда она это взяла. У меня такой информации нет», — заявил Лакерник.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

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