Болельщик «Барселоны» пронес плакат с нацистским подтекстом на матч Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оштрафовать на €10 тыс. каталонскую «Барселону» за то, что фанат клуба пронес на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» плакат с нацистским подтекстом. Об этом сообщает As.

Фанат вывесил на трибуне растяжку с надписью «Flick Heil», которая отсылает к главному тренеру клуба Хансу-Дитеру Флику.

Также сине-гранатовые не смогут реализовать гостевые билеты на выездной матч против белградской «Црвены Звезды».

Игра прошла 19 сентября. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Матч начался с того, что защитник каталонцев Эрик Гарсия получил красную карточку на 11-й минуте. Через некоторое время, на 16-й минуте, французский форвард «Монако» Манес Аклуиш отличился. На 28-й минуте счет сравнял 17-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль. Победный мяч в этой встрече забил 18-летний футболист «Монако» Джордж Иленихена на 71-й минуте.

Ранее сообщалось, что бывший футболист национальной сборной Турции Серхат Акын получил огнестрельное ранение при нападении в городе Аташехир.