Российских юниоров вернули на международные соревнования по фигурному катанию

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов юниорской категории на международные соревнования под своей эгидой. Об этом в интервью «Матч ТВ» заявила депутат Госдумы Ирина Роднина.

По ее словам, ISU страдает без участия российских спортсменов.

«Они разрешили только юниоров. Принято решение их допускать. Только вопрос как. Наверное, было так, что рассматривают и взрослых, но допущены юниоры. Если считать, что сезон с 1 января, то и они, скорее всего, будут допущены только со следующего сезона», — заявила Роднина.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

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