В «Спартаке» рассказали, сколько Николсон забьет за сезон

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон в текущем сезоне забьет больше 10 мячей. Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил защитник красно-белых Миенти Абена.

«Я уверен, что Шамар забьет в этом сезоне больше 10 голов. Нам просто нужно больше доверять ему. Это все, что ему необходимо. Он может быть очень важным игроком для команды», — сказал Абена.

В прошлом сезоне ямайский форвард на правах аренды выступал за французский «Клермон». После его возвращения красно-белые объявили, что не будут искать для игрока варианты продолжения карьеры, и он будет и дальше выступать за москвичей.

В текущем сезоне Николсон провел три матча в составе «Спартака». На его счету один забитый мяч и три результативные передачи. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) москвичи набрали 16 очков после девяти туров и идут на пятом месте в турнирной таблице. Следующим соперником «Спартака» станет «Локомотив», дерби состоится на стадионе в Черкизове в субботу, 28 сентября, и начнется в 16:30 по столичному времени.

Ранее Николсон заявил, что для него важнее всего команда.