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«Что за хрень ты вытворяешь?»: звезду «Реала» высмеяли за необычные предпочтения в еде

Полузащитник «Реала» Беллингем заявил, что добавляет мед в капучино

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Lee Smith/Reuters

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем в ходе презентации футбольного симулятора EA FC 25 заявил, что добавляет мед в капучино.

По его словам, один из тренеров испанской команды реагирует на это крайне любопытно.

«Когда я пью капучино и добавляю в него мед, мой тренер смотрит на меня так, будто говорит: «Что за хрень ты вытворяешь?» — приводит слова Беллингема Madrid Xtra.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании 21-летний футболист провел три игры, не сумев отличиться ни разу, записав на свой счет одну результативную передачу. В турнирной таблице Ла Лиги «сливочные» после семи туров занимают вторую строчку, набрав 17 очков из 21 возможного. Лидирует в чемпионате каталонская «Барселона», сумевшая выиграть семь из семи прошедших игр.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно 2023 года. Его контракт со «сливочными» рассчитан до лета 2029 года.

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