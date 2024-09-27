Пьянич впервые обратился к болельщикам ЦСКА на русском языке

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич опубликовал в социальных сетях пост, посвященный подписанию контракта с российским клубом.

«Готов к новым приключениям с прежней любовью к игре. Рад присоединиться к новому клубу! Давайте сделаем это!» — заявил футболист.

В 2022 году Пьянич стал одним из тех, кто высказался о нежелании играть со сборной России по футболу. При этом он уточнил, что он не против поединка с Россией, однако не хочет идти против решений Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Контракт с 34-летним футболистом был подписан армейцами на год с возможностью продления. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Пьянич находится в статусе свободного агента с начала июля. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус».

Ранее высказавшегося против России новичка ЦСКА обвинили в переобувании.