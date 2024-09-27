Высказавшегося против России новичка ЦСКА обвинили в переобувании

Депутат Госдумы и чемпион мира по боксу Николай Валуев в интервью «РБ Спорт» заявил, что не считает искренними извинения боснийского игрока ЦСКА Миралема Пьянича, который осенью 2022 года выступил против проведения товарищеской игры против национальной сборной России.

По его словам, 34-летний футболист говорит то, что от него требуют, не вдаваясь в смысл.

«Он приехал деньги зарабатывать. Менять мнение ради финансов не считается зазорным на Западе. И этот Пьянич не поймет даже, если кто-то обвинит его в непоследовательности взглядов. Работа у него такая. Творческая», — заявил Валуев.

В 2022 году Пьянич стал одним из тех, кто высказался о нежелании играть со сборной России по футболу. При этом он уточнил, что он не против поединка с Россией, однако не хочет идти против решений Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Контракт с 34-летним футболистом был подписан армейцами на год с возможностью продления. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Ранее депутат Светлана Журова заявила, что Россия простила боснийского новичка ЦСКА Миралема Пьянича.