«Наша страна его перевоспитала»: в Госдуме простили звездного новичка ЦСКА Пьянича

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью «РБ Спорт» заявила, что Россия за короткое время сумела перевоспитать боснийского игрока ЦСКА Миралема Пьянича, который осенью 2022 года высказался против проведения товарищеской игры против национальной сборной России.

По ее словам, не исключено, что теперь Пьянича придется оберегать от нападок со стороны представителей Запада, которые могут раскритиковать 34-летнего полузащитника за решение играть в России.

«Хорошо, что наша страна перевоспитала человека и теперь он встал на нашу сторону. Человеку свойственно ошибаться. Мы умеем прощать тех, кто меняет свое мнение», — заявила Журова.

В 2022 году Пьянич стал одним из тех, кто высказался о нежелании играть со сборной России по футболу. При этом он уточнил, что он не против поединка с Россией, однако не хочет идти против решений Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Контракт с 34-летним футболистом был подписан армейцами на год с возможностью продления. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Ранее бывший игрок сборной Украины назвал российских футболистов «сцыкунами».