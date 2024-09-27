Бывший игрок сборной Украины назвал российских футболистов «сцыкунами»

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк заявил, что российские футболисты — «сцыкуны». Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на украинские СМИ.

«Российские футболисты — сами по себе сцыкуны. Пересекался с ними на футбольных полях и на отдыхе. На публике они пафосные, а когда доходит до дела, мы, украинцы, всегда ставили их на место», — заявил Морозюк.

Футболист выступал с 2005 по 2023 год. За это время он провел 363 матча, в которых забил 27 голов. Последним клубом стал футбольный клуб «Красава», который выступал во Втором российском дивизионе, а затем переехал на Кипр.

В январе 2018 года Морозюк мог перейти в «Анжи», однако супруга футболиста отказалась от переезда в Махачкалу, поскольку «в таком месте жить опасно для женщины».

В составе сборной Украины защитник принял участие в 13 матчах и забил один мяч.

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