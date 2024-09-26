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Союз конькобежцев рассмотрит вопрос допуска россиян на международные соревнования

ISU впервые рассмотрит вопрос допуска россиян на международные соревнования

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос допуска российских фигуристов и конькобежцев на международные соревнования на ближайшем заседании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что этот вопрос будет рассмотрен впервые за последний год. В случае положительного решения, россияне смогут выступать на международной арене с сезона-2025/26.

Также будут обсуждаться возможности отбора спортсменов из России на Олимпийские игры 2026 года.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее американский журналист заявил, что интерес к фигурному катанию в мире упал.

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