Миранчук вошел в топ самых дорогих футболистов американской лиги

Российский полузащитник клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук вошел в топ самых дорогих футболистов американской Высшей лиги футбола (MLS). Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Рыночную стоимость россиянина оценили в €10 млн, что позволило ему занять пятое место в рейтинге самых дорогих футболистов MLS.

Первую строчку в этом топе занял нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Его стоимость оценивается в €25 млн. Также, дороже Миранчука оказались Рикард Пуч из «Лос-Анджелес Гэлакси», Хуан Камило Эрнандес из «Коламбус Крю» (оба — €15 млн) и Факундо Торрес из «Орландо Сити» (€14 млн).

Официально о трансфере российского полузащитника в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

В следующем матче «Атланта» сыграет с «Филадельфией Юнион». Встреча состоится 29 сентября. Команды выйдут на поле в 2:30 по московскому времени.

Ранее Миранчук не заметил отсутствия флага России в анонсах к матчам.