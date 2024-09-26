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«Где деньги, Зин?» Рудковская заявила, что долг фигуристки Парсеговой не погашен

Яна Рудковская заявила, что семья Парсеговых до сих пор не погасила долг

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Телеграм-канал Голубь Мира Яна Рудковская

Музыкальный продюсер и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская заявила, что долг семьи Парсеговых до сих пор не погашен. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Ни на расчетный счет Академии, ни в кассу Академии деньги на данный момент не поступили, хотя прошло уже больше двух недель», — заявила Рудковская.

Она также отметила, что если средства все-таки будут получены, то они пойдут на благотворительность, как и сообщалось ранее.

«Остается только по классике спросить у мамы: «Где деньги, Зин?» — добавила Рудковская.

2 сентября Никулинский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования Академии фигурного катания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о взыскании денежных средств с матери 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. В удовлетворении встречных требований Парсеговой-старшей о расторжении договора, определении последствий расторжения договора в виде освобождения от выплат суд отказал.

8 сентября Парсегова поблагодарила Этери Тутберидзе, команда которой сообщила, что весь долг 12-летней фигуристки перед академией «Ангелы Плющенко» будет закрыт.

Ранее Рудковская оскорбила маму фигуристки Парсеговой.

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