Звездный новичок ЦСКА извинился за негативные высказывания о России

Новичок московского ЦСКА Миралем Пьянич извинился за свои высказывания о России двухлетней давности. Слова футболиста приводит официальный сайт армейского клуба.

«Многие обсуждают мои слова двухлетней давности, однако я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться», — заявил Пьянич.

Футболист также отметил, что его печалит тот факт, что для российского футбола настали непростые времена.

В 2022 году Пьянич стал одним из тех, кто высказался о нежелании играть со сборной России по футболу. При этом он уточнил, что он не против поединка с Россией, однако не хочет идти против решений Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Контракт с 34-летним футболистом подписан на год с возможностью продления. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Пьянич находится в статусе свободного агента с начала июля. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус».

Ранее стало известно, с кем советовался Пьянич перед переходом в ЦСКА.