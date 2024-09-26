Месси может сменить команду

Аргентинский футболист Лионель Месси может в 2025 году уйти из «Интер Майами», чтобы вернуться в аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз», где он начинал заниматься футболом, передает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на El Nacional.

Месси не исключает, что перейдет в аргентинский клуб, чтобы завершить там карьеру.

Месси играл в детских и юниорских командах «Ньюэллс Олд Бойз» с 1994 по 2000 год. В 2000 году он перешел в школу каталонской «Барселоны».

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в Главной лиге футбола (MLS), летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

В текущем сезоне Месси провел в MLS 12 матчей, забив 12 мячей.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды. В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Ранее Дэвид Бекхэм назвал Месси величайшим футболистом в истории.