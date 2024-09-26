Загитова призналась, что у нее случилось выгорание

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала в своем Telegram-канале о выгорании.

«Я прилетела в Москву после гастролей в Сочи. Я чуть-чуть устала и у меня случилось так называемое выгорание. В эти моменты самое важное – заземлиться. Понять, что хочет твое тело и отдохнуть», — сказала Загитова.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Ранее Загитова намекнула на резкую смену имиджа.