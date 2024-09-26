Матвей Сафонов покинул РПЛ из-за отстранения России

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов признался, что исключение России из еврокубков повлияло на его решение уйти из «Краснодара», передает «Матч ТВ».

«Возможно, еврокубки могли бы что-то поменять. Еврокубки и, может, международные матчи за сборную. Была бы Лига чемпионов — уже не так охотно хотелось бы уйти», — сказал Сафонов.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Ранее Сафонов подверг критике уровень Российской премьер-лиги (РПЛ).