Матвей Сафонов подверг критике уровень РПЛ

Вратарь сборной России и французского «ПСЖ» Матвей Сафонов заявил, что половина матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) не интересны, передает «Матч ТВ».

«Была ли возможность уехать раньше? За нашим футболом не очень хотят следить. Игроки варятся в своем котле. Половина матчей не интересны. «Зениту» мало кто может что‑то противопоставить. Какой в этом интерес?» — сказал Сафонов.

Французский клуб объявил о подписании Сафонова, который играл за «Краснодар», 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Ранее Сафонов пропустил первый мяч за «ПСЖ».