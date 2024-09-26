«Тампа» и «Флорида» забросили 15 шайб в предсезонном матче НХЛ

Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» и «Флорида» в предсезонном матче забросили на двоих 15 шайб.

Встреча завершилась со счетом 8:7 в пользу «Тампы».

В составе победителей пять очков набрал Даррен Рэддиш. Одну шайбу на свой счет записал россиянин Максим Грошев.

Российские хоккеисты «Тампы» Андрей Василевский и Никита Кучеров не приняли участия в игре. Также на лед не вышел голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.

В минувшем розыгрыше Кубка Стэнли победителем стала «Флорида Пантерз», обыгравшая в финальной серии со счетом 4-3 «Эдмонтон Ойлерз».

В первом матче регулярного чемпионата «Флорида» сыграет с «Бостоном». Игра пройдет 9 октября. 22 октября «Тампа» в своем стартовом матче встретится с «Каролиной».

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