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«Тампа» и «Флорида» забросили 15 шайб в предсезонном матче НХЛ

Клубы НХЛ «Тампа» и «Флорида» забросили 15 шайб в предсезонном матче

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Официальный сайт НХЛ

Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» и «Флорида» в предсезонном матче забросили на двоих 15 шайб.

Встреча завершилась со счетом 8:7 в пользу «Тампы».

В составе победителей пять очков набрал Даррен Рэддиш. Одну шайбу на свой счет записал россиянин Максим Грошев.

Российские хоккеисты «Тампы» Андрей Василевский и Никита Кучеров не приняли участия в игре. Также на лед не вышел голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.

В минувшем розыгрыше Кубка Стэнли победителем стала «Флорида Пантерз», обыгравшая в финальной серии со счетом 4-3 «Эдмонтон Ойлерз».

В первом матче регулярного чемпионата «Флорида» сыграет с «Бостоном». Игра пройдет 9 октября. 22 октября «Тампа» в своем стартовом матче встретится с «Каролиной».

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее передача Александра Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси».

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