Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»

В предсезонном матче Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси».

Встреча завершилась со счетом 5:3. В составе победителей дубли оформили Дилан Строум и Брэндон Дюхайм. Еще один результативный бросок на свой счет записал Джона Карлсон. Россияне Александр Овечкин и Александр Алексеев записали на свой счет по результативной передаче.

«Вашингтон» и «Нью-Джерси» сыграют 13 октября в матче регулярного чемпионата. Встреча начнется в 2.00 по московскому времени.

В прошедшем сезоне НХЛ россиянин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее Овечкин впервые в карьере не попал в топ-50 хоккеистов по версии TSN.