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Киевское «Динамо» проиграло в стартовом матче Лиги Европы

Киевское «Динамо» проиграло «Лацио» в Лиге Европы

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Cathrin Mueller/REUTERS

Украинский клуб «Динамо» (Киев) проиграл итальянскому «Лацио» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, проходившая на стадионе «Фолкпаркштадион» в городе Гамбург, завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского клуба. Все три мяча в этой встрече были забиты в первом тайме — на 5-й минуте сенегальский нападающий «Лацио» Булайе Диа открыл счет, на 34-й минуте нигериец Фисайо Деле-Баширу удвоил преимущество, а на 35-й — вновь отличился Диа. Во втором тайме обе команды получили по красной карточке: на 72-й минуте был удален украинский хавбек Максим Брагару, а на 82-й — нидерландский форвард «Лацио» Тиджани Нослин.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее клуб с российским вратарем обыграл «Порту» в Лиге Европы.

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