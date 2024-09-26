Киевское «Динамо» проиграло в стартовом матче Лиги Европы

Украинский клуб «Динамо» (Киев) проиграл итальянскому «Лацио» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, проходившая на стадионе «Фолкпаркштадион» в городе Гамбург, завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского клуба. Все три мяча в этой встрече были забиты в первом тайме — на 5-й минуте сенегальский нападающий «Лацио» Булайе Диа открыл счет, на 34-й минуте нигериец Фисайо Деле-Баширу удвоил преимущество, а на 35-й — вновь отличился Диа. Во втором тайме обе команды получили по красной карточке: на 72-й минуте был удален украинский хавбек Максим Брагару, а на 82-й — нидерландский форвард «Лацио» Тиджани Нослин.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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