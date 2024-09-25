Клуб с российским вратарем обыграл «Порту» в Лиге Европы

Норвежский клуб «Буде-Глимт», в составе которого выступает российский вратарь Никита Хайкин, обыграл португальский «Порту» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, проходившая на стадионе «Аспмира» в городе Буде, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Счет в матче открыл испанский нападающий «Порту» Саму Омородион на 8-й минуте. Еще до перерыва, «Буде-Глимт» сумел выйти вперед — на 15-й минуте забил датчанин Каспер Хег, а на 40-й отличился Йенс Петтер Хеуге. На 62-й минуте Хеуге оформил дубль, а окончательный счет встречи установил шведский нападающий португальского клуба Дениз Гюль на 90-й минуте.

Хайкин стал игроком «Буде-Глимт» в марте 2019 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Норвегии.

До этого 27-летний футболист успел поиграть в чемпионате Израиля. В октябре 2021 года Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

В 2023 году Хайкин подписал контракт с английским «Бристоль Сити», но покинул клуб в марте, не сыграв ни одного матча.

Ранее Хайкин объяснил свой уход из «Бристоль Сити».