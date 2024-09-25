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Стало известно, кто будет фаворитом в матче «Зенита» и «Краснодара»

Экс-футболист Деменко: и «Зенит», и «Краснодар» могут победить в их встрече в РПЛ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России, а также клубов Российской премьер-лиги Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» в центральном матче десятого тура чемпионата России, заявив, что фаворита в этой встрече нет, а выиграть может кто угодно.

«Конечно «Краснодару» будет тяжело, но и «Зениту» будет нелегко. Очень интересный матч. Сказать, кто фаворит, не могу. И одна, и другая команда могут выиграть этот матч», — считает Деменко.

«Зенит» выиграл шесть последних розыгрышей чемпионата страны, а также лидирует в текущем сезоне в РПЛ, набрав 23 очка после девяти туров. В начале сезона сине-бело-голубые в Суперкубке страны переиграли «Краснодар» со счетом 4:2. При этом команда Мурада Мусаева, ставшая серебряным призером по итогам прошлого сезона, в данный момент занимает второе место в турнирной таблице с 21 баллом. Только «Зенит» и «Краснодар» не потерпели в текущем розыгрыше РПЛ ни одного поражения. «Краснодар» еще ни разу не становился чемпионом России.

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