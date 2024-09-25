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Американский журналист рассказал, чем Загитова и Валиева хуже Медведевой

Американский журналист Лиз: Загитова и Валиева хуже презентуют себя, чем Медведева

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Пресс-служба «Дай пять»

Американский журналист и ведущий популярного подкаста The Skating Lesson Дэйв Лиз рассказал, почему российская фигуристка Евгения Медведева популярнее на Западе, чем Алина Загитова и Камила Валиева.

«Медведева интеллигентная, умеет разговаривать с публикой и журналистами. Валиева и Загитова известны западной публике меньше, потому что они меньше говорят и хуже могут себя презентовать», — заявил журналист.

Также он назвал самую, по его мнению, яркую и знаменитую фигуристку из России.

«В глазах западного зрителя это, в первую очередь, Елизавета Туктамышева. Во-первых, потому что она очень много лет в спорте — это нетипично для российского фигуриста», — добавил Лиз.

Ранее он заявил, что уровень российского фигурного катания упал.

«Путин сократил финансирование спорта или уровень действительно упал? Выступления стали слабее», — заявил журналист.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что уровень фигурного катания в России «не собирается падать».

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