Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава РПЛ раскритиковал Глушенкова за «некорректную» фразу о сборной России

Глава РПЛ Алаев: слова Глушенкова о сборной России показались мне некорректными

close
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Российский премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что считает слова нападающего петербургского «Зенита» некорректными. Слова руководителя приводит Sport24.

«Не знаю, в каком контексте и кому он это говорил, что было до и после. Мне его фраза показалась некорректной», — сказал Алаев.

Всего в расширенный список сборной России для участия в октябрьском тренировочном сборе вошли 42 человека, в том числе и Глушенков. Карпин объяснил вызов футболиста тем, что его ждет приватный разговор в сборной.

18 сентября Глушенков в интервью YouTube-каналу Nobel заявил, что не знает, для чего играет сборная России.

«Я не смотрел игры. Не знаю, для чего играет сборная России. Игроки говорили, что не важно, кто соперник, важно, что ты играешь за сборную страны? Не в упрек кому-то, но лично я другого мнения», — заявил футболист.

Ранее в Госдуме призвали признать Глушенкова иноагентом.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами