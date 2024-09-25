Глава РПЛ раскритиковал Глушенкова за «некорректную» фразу о сборной России

Президент Российский премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что считает слова нападающего петербургского «Зенита» некорректными. Слова руководителя приводит Sport24.

«Не знаю, в каком контексте и кому он это говорил, что было до и после. Мне его фраза показалась некорректной», — сказал Алаев.

Всего в расширенный список сборной России для участия в октябрьском тренировочном сборе вошли 42 человека, в том числе и Глушенков. Карпин объяснил вызов футболиста тем, что его ждет приватный разговор в сборной.

18 сентября Глушенков в интервью YouTube-каналу Nobel заявил, что не знает, для чего играет сборная России.

«Я не смотрел игры. Не знаю, для чего играет сборная России. Игроки говорили, что не важно, кто соперник, важно, что ты играешь за сборную страны? Не в упрек кому-то, но лично я другого мнения», — заявил футболист.

Ранее в Госдуме призвали признать Глушенкова иноагентом.