Украинского штангиста дисквалифицировали за попытку подкупа допинг-офицера

Двукратный призер чемпионатов мира по тяжелой атлетике украинец Дмитрий Чумак дисквалифицирован на шесть лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сообщила, что в мае 2021 года Чумак отказался проходить допинг-контроль, а после попытался дать взятку допинг-офицеру. При этом сообщается, что тренер спортсмена Михаил Мацеха способствовал совершению правонарушения. Дисквалификация Чумака будет отсчитываться с 4 июня 2021 года.

Украинский спортсмен является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

В декабре 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и лишил РУСАДА статуса.

Ранее тяжелоатлетку придавило штангой из-за ошибки организаторов.