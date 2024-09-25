Фигуристка Косторная попала в больницу

Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала в своем Telegram-канале фото, на котором она лежит в больнице под капельницей.

«Ильинский вайб», — подписала фотографию Косторная.

Позже фигуристка написала, что приболела.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Фигуристы сыграли свадьбу в августе 2023 года. Куница сделал предложение Косторной в мае того же года на воздушном шаре.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Российские фигуристы досрочно завершили международный сезон. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Ранее Тарасова назвала странным поступком переход Косторной в парное катание.