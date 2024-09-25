Мбаппе выбыл из состава «Реала» из-за травмы

Футболист мадридского «Реала» и сборной Франции пропустит около трех недель из-за травмы двуглавой мышцы бедра, сообщает сайт испанской команды.

Футболист почувствовал дискомфорт во время матча чемпионата Испании с «Алавесом», которая завершилась победой «Реала» со счетом 3:2.

Мбаппе не сможет сыграть в матчах чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» и «Вильярреалом», а также в поединке Лиги чемпионов против французского «Лилля».

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Первые голы в составе «Реала» в рамках чемпионата Испании Мбаппе забил в матче четвертого тура против «Бетиса». Он оформил дубль, а мадридский клуб победил со счетом 2:0. 4 сентября Мбаппе попал в список претендентов на «Золотой мяч».

Ранее «ПСЖ» отказался выплачивать Мбаппе €55 млн.