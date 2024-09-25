Татьяна Тарасова посоветовала американцам следить за допингом у себя

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала главу Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгерта обратить внимание на ситуацию с допингом в его стране, передает ТАСС.

«Американцы пусть собой занимаются. Нам не надо рассказывать, кто есть кто. Тем более допинг у нас вообще не распространен. Я отработала всю жизнь и могу об этом говорить», — сказала Тарасова.

Ранее Тайгерт заявил пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), что с российской фигуристкой Камилой Валиевой обращались как с подопытным кроликом.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Ранее Тайгерт заявил пранкерам, что участники Игр дружбы не смогут выступать на Олимпиаде.