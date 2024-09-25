Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший игрок «Ювентуса» Пьянич прошел медосмотр перед переходом в ЦСКА

Миралем Пьянич прошел медосмотр перед переходом в ЦСКА

close
IMAGO/Global Look Press

Бывший полузащитник итальянского «Ювентуса» и каталонской «Барселоны» Миралем Пьянич прошел медосмотр перед переходом в московский ЦСКА, передает «Спорт-Экспресс».

Пьянич находится в статусе свободного агента с начала июля. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус».

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» — 1:1. Счет в матче открыл форвард московской команды Рифат Жемалетдинов на 15-й минуте. Во втором тайме ответный мяч забил защитник казанской команды Егор Тесленко на 55-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает шестое место. В следующем матче красно-синие сыграют с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 28 сентября. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, с кем советовался Пьянич перед переходом в ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами