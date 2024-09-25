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Черчесов о ЧМ в России: пинали все кому не лень, а потом в космос отправили

Черчесов о ЧМ 2018 года: пинали все кому не лень, а потом отправили в космос

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный тренер национальной сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился воспоминаниями о чемпионата мира 2018 года, заявив, что его пинали все кому не лень, а потом отправили в космос, передает «Советский спорт».

«У меня ничего не поменялось. Но поменялось все вокруг меня. Прическа та же, одежду не менял. Но вокруг все изменилось. Пинали все кому не лень, а потом в космос отправили», — сказал Черчесов.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшим летом 2021 года.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов. В 2024 году специалист возглавил сборную Казахстана.

Ранее Черчесов рассказал, как бросался бутылками во время работы в сборной России.

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