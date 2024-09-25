Стало известно, с кем советовался Пьянич перед переходом в ЦСКА

Боснийский футболист Миралем Пьянич рассказал, что обсуждал переход в московский ЦСКА с бывшим игроком и тренером команды Элвером Рахимичем, передает РИА Новости.

«Не могу дождаться, когда начну играть за новый клуб. Много чего знаю о ЦСКА, это большой клуб. Обсуждал ли переход с Рахимичем? Да, он легенда клуба и мой друг», — сказал Пьянич.

Пьянич находится в статусе свободного агента с начала июля. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус».

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» — 1:1. Счет в матче открыл форвард московской команды Рифат Жемалетдинов на 15-й минуте. Во втором тайме ответный мяч забил защитник казанской команды Егор Тесленко на 55-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает шестое место.

Ранее Пьянич прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с ЦСКА.