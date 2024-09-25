Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кем «Барселона» заменит выбывшего из-за травмы тер Штегена

«Барселона» может подписать вратаря Диогу Кошту на замену тер Штегену

close
Valter Gouveia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Каталонская «Барселона» может подписать голкипера сборной Португалии и португальского «Порту» Диогу Кошту на замену Марку-Андре тер Штегену. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на Mundo Deportivo.

Спортивный директор «Барселоны» Деку давно рассматривает кандидатуру Кошты. Также Деку видит преимущество в том, что агентом игрока является Жорже Мендеш.

«Барселона» обратится к португальскому голкиперу летом 2025 года, если решит подписать долгосрочную замену тер Штегену.

Диого Кошта является воспитанником «Порту». Он выступает за команду с 2019 года.

Марк-Андре тер Штеген 22 сентября получил травму колена в концовке первого тайма игры против «Вильярреала», не сумев покинуть поле самостоятельно. По ходу матча немца заменил Иньяки Пенья. Игра завершилась разгромной победой сине-гранатовых со счетом 5:1.

Ранее вратарь мадридского «Реала» пожелал здоровья тер Штегену.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами