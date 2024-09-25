Панарин получил травму в матче с «Айлендерс»

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин получил травму в предсезонном матче против «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает New York Post.

Панарин получил повреждение верхней части тела. О сроках восстановления и степени травмы хоккеиста станет известно позже, после обследования.

Панарин защищает цвета «рейнджеров» с 2019 года. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ россиянин набрал 120 очков, забросив 49 шайб и сделав 71 результативную передачу. В плей-офф Панарин стал автором пяти голов и 10 ассистов в 16 встречах.

В первом раунде плей-офф сезона-2023/24 «Рейнджерс» с Панариным и вратарем Игорем Шестеркиным в составе играли с «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. «Кэпс» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

В первом матче нового сезона НХЛ «Рейнджерс» сыграет с «Питтсбургом». Матч пройдет 10 октября.

Ранее стало известно прозвище Панарина в команде Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).