Легендарный игрок «Ювентуса» прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с ЦСКА

Бывший футболист туринского «Ювентуса» и каталонской «Барселоны» Миралем Пьянич прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с московским ЦСКА, передает РИА Новости.

Портал Sportske.ba утверждает, что Пьянич подпишет контракт с армейцами на один сезон с возможностью продления еще на один год с зарплатой в €1 млн плюс бонусы.

Пьянич находится в статусе свободного агента с начала июля. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус».

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» — 1:1. Счет в матче открыл форвард московской команды Рифат Жемалетдинов на 15-й минуте. Во втором тайме ответный мяч забил защитник казанской команды Егор Тесленко на 55-й минуте.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает шестое место.

Ранее в Госдуме призвали обратить внимание на заявления Пьянича о нежелании играть с Россией.