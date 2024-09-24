Стало известно, где может пройти финал Лиги чемпионов вместо «Сан-Сиро»

Помощник мэра по вопросам спорта города Марсель Себастьен Жибраэль заявил о желании провести финал Лиги чемпионов 2027 года на стадионе «Велодром». Об этом сообщает RMC Sport.

«А почему бы не провести финал турнира на «Велодроме» — самом красивом стадионе Франции?» — заявил Жибраэль.

Изначально финал Лиги чемпионов 2027 года должен был пройти в Милане на стадионе «Сан-Сиро». 24 сентября арену лишили права принять решающий матч турнира.

«Муниципалитет Милана не может гарантировать, что «Сан-Сиро» и его окрестности не будут затронуты реконструкцией. Поэтому было принято решение возобновить процесс подачи заявок на проведение финала ЛЧ-2027», — заявили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Финал Лиги чемпионов в 2025 году пройдет в Мюнхене, а в 2026 — в Будапеште.

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