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Баскетболиста поселили в тюрьме из-за высоких цен на жилье

Боснийский клуб «Сутьеска» поселил баскетболиста в тюрьму из-за цен на жилье

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KPZ Foca

Боснийский баскетбольный клуб «Сутьеска» поселил одного из своих баскетболистов в местной тюрьме из-за высоких цен на аренду жилья. Об этом сообщает Klix.

«В период высокой арендной платы в нашем городе эта поддержка существенно облегчит работу клуба и будет способствовать нашему дальнейшему развитию», — заявили в клубе.

Имя игрока не разглашается.

В сезоне-2023/24 «Сутьеска» заняла восьмое место в Первой лиге Боснии и Герцеговины по баскетболу.

Известно, что боснийский клуб изначально хотел поселить троих баскетболистов, поскольку не смог найти им жилья в городе.

В тюрьме города Фоча занимаются производством мебели и металлических изделий, а также разводят свиней и кур. Неназванный баскетболист будет жить в ресторане, который находится на территории исправительного учреждения.

«Сутьеска» стала первым профессиональным клубом в мире, чей игрок будет легально находиться в тюрьме по ходу сезона.

Ранее Россия отказалась от матча с Колумбией на фоне скандала с «выдуманной» сборной.

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