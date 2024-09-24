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«Сан-Сиро» лишили права принять финал Лиги чемпионов

УЕФА лишил «Сан-Сиро» права принять финал Лиги чемпионов

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Jan Cattaneo/Shutterstock/FOTODOM

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишил итальянский стадион «Сан-Сиро» права принять финал Лиги чемпионов в 2027 году. Об этом сообщается в официальном аккаунте организации в социальной сети X (ранее Twitter).

«Муниципалитет Милана не может гарантировать, что «Сан-Сиро» и его окрестности не будут затронуты реконструкцией. Поэтому было принято решение возобновить процесс подачи заявок на проведение финала ЛЧ-2027», — говорится в сообщении.

Финал Лиги чемпионов в 2025 году пройдет в Мюнхене, а в 2026 — в Будапеште.

Итальянский стадион «Сан-Сиро» был открыт в 1926 году. На этом стадионе проводят свои домашние матчи клубы Серии А «Милан» и «Интер».

В 2026 году в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо пройдет зимняя Олимпиада. Церемония открытия, которая запланировала на 6 февраля, состоится на стадионе «Сан-Сиро». Закроются Игры 22 февраля.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале 2024 года, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии» — 2:0.

Ранее стало известно, кто получит «Золотой мяч» 2024 года.

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