В Англии предложили радикально изменить правила футбола

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл предложил изменить правила футбола для поднятия зрительского интереса. Об этом сообщает Daily Mail.

«Я бы ввел пенальти в конце ничейных матчей чемпионата. Выигрываешь — получаешь два очка, проигрываешь — остается одно. Это поднимет интерес. Дети любят пенальти, моим дочерям бы это понравилось», — сказал Невилл.

Футболист отметил, что реализация этой идеи потребует проработки.

Такая система начисления очков присутствует в групповой стадии Кубка России — ее ввели в сезоне-2022/23. Если матч завершается вничью, то проводится серия 11-метровых ударов. Победитель получает два очка, проигравший — одно.

Система начисления очков в Англии в последний раз менялась более 40 лет назад — ранее за победу в матче давали два очка, а за ничью — одно. К 1996 году все международные турниры и крупные футбольные лиги начали использовать трехочковую систему начисления очков.

Ранее Невилл назвал футболистов «Челси» лузерами, стоившими миллиард фунтов.