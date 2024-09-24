В УЕФА разочарованы раскрытием деталей собрания, где обсуждалось возвращение России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разочарован раскрытием подробностей собрания его членов, где обсуждалась возможность допуска молодежных сборных России к турнирам. Об этом сообщает ТАСС.

«Эти обсуждения носят конфиденциальный характер. Мы разочарованы, узнав о том, что кто-то нарушил это доверие, опубликовав контент», — заявили в пресс-службе организации.

23 сентября стало известно, что греческая федерация футбола выступила за возвращение молодежных и юношеских сборных России на международные турниры.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее в РФС назвали сроки возвращения России на международные турниры.