Агент рассказал, сможет ли Абаскаль найти работу в России

Агент Паулу Барбоза оценил шансы бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля найти работу в России, отметив, что вряд ли он сможет найти себе клуб сейчас, передает «Спорт День за Днем».

«Чемпионат уже начался, все идет вперед. Чисто теоретически, если какой-нибудь тренер уходит, то тогда может быть он сможет найти работу», — сказал Барбоза.

21 сентября Абаскаля уволили из клуба испанской Сегунды «Гранада». Клуб под его руководством занимал 12-ю строчку в чемпионате.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте. При этом еще до окончания чемпионата красно-белые объявили о подписании контракта с сербским специалистом, бывшим главным тренером «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» Деяном Станковичем.

Ранее Абаскаль посетил матч «Спартак» — «Динамо».