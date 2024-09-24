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Более половины стран-членов УЕФА за возвращение России на международные турниры

Глава футбола Казахстана Барменкулов: более половины стран за возвращение РФ

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Reuters

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов рассказал Sport24 о том, что более половины стран-членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за возвращение России на международные турниры на уровне молодежных команд.

«Мы все люди и понимаем, что в отношении детского спорта риторику надо менять. В сознании молодежи должно быть только одно — мир, солидарность и единство», — сказал Барменкулов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии, который выиграла Испания.

Ранее Николай Валуев с иронией отреагировал на решение ФИФА не отстранять сборную Израиля.

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