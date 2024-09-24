Сербский дзюдоист подверг критике судейство на Олимпиаде

Сербский дзюдоист Неманья Майдов заявил, что судейство на парижской Олимпиаде было предвзятым, передает «Спорт-Экспресс».

«Судейство было очень предвзятым. Они даже не дали мне шанса подраться. Соперник — мой друг. Он не имеет никакого отношения ко всей этой ситуации», — сказал Майдов.

Майдов был дисквалифицирован на пять месяцев за демонстрацию крестного знамения.

На парижской Олимпиаде Майдов не смог пробиться в 1/4 финала, уступив представителю Греции Федору Целиди.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в медальном зачете.

Ранее в федерации дзюдо объяснили дисквалификацию перекрестившегося Майдова.