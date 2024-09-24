Слуцкий отказался возглавить сборную Китая

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что не возглавит сборную Китая, передает ТАСС.

«Я люблю «Шанхай Шэньхуа» и наших фанатов. Прямо сейчас я сосредоточен на своей работе здесь. Ни на чем другом», — сказал Слуцкий.

«Шанхай Шэньхуа» по-прежнему идет на втором месте в чемпионате Китая, набрав 67 очков. Отставание от лидера «Шанхай Порт» составляет два очка. До конца чемпионата осталось четыре тура.

В прошлом туре «Шанхай Шэньхуа» обыграл «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» со счетом 2:1.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее министр спорта РФ обсудил со Слуцким развитие детского футбола.