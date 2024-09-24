Стало известно, будет ли отстранена сборная Израиля по футболу от турниров

Международная федерация футбола (ФИФА) не будет отстранять израильские клубы и сборную от соревнований, передает One.

С запросом об отстранении Израиля обратилась Палестинская футбольная ассоциация.

Окончательное решение будет утверждено в октябре 2024 года.

Палестинская футбольная ассоциация просила ввести санкции против Израиля в марте 2024 года. Решение по этому вопросу откладывалось в июле и августе.

В Лиге наций сезона-2024/25 Израиль играет во второй группе Лиги А вместе со сборными Бельгии, Италии и Франции. После двух туров израильтяне занимают последнее место в группе, не набрав очков.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Федерация футбола Греции выступила за возвращение россиян к международным турнирам.