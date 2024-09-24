Бывший президент «Валенсии» оскорбил Винисиуса

Бывший президент испанской «Валенсии» Пако Роч поделился мнением об игроке мадридского «Реала» Винисиусе, оскорбив его, передает Relovo.

«Может, он и отличный игрок, каковым я его считаю. Как человек он — кусок дерьма. Всегда жалуется судье. Я был в Южной Америке 20 или 30 раз, и со мной никогда ничего не случалось», — сказал Роч.

10 июня 2024 года трое болельщиков «Валенсии» были приговорены к восьми месяцам тюремного заключения за оскорбления расистского характера в отношении Винисиуса Жуниора.

Инцидент произошел 21 мая 2023 года во время матча, который «Валенсия» выиграла у «Реала» со счетом 1:0. Оскорбления в адрес Винисиуса звучали и перед началом встречи, и по ходу игры. «Валенсия» пообещала найти и наказать виновных.

Получившие обвинение болельщики также обязаны оплатить все судебные издержки. Кроме того, им запрещено посещать футбольные матчи в течение двух лет.

Ранее Неймар назвал Винисиуса самым некрасивым футболистом.