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Защитник «Краснодара» рассказал об отношении к маленькому игровому времени

Защитник «Краснодара» Арутюнян: хочется играть больше, но решает тренер

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян рассказал о том, как чувствует себя в составе «быков», получая немного игрового времени.

«Что скажу о своем положении в команде? Понятное дело, что всегда хочется играть больше, но это решение тренера. Если он считает, что на сегодняшний день другие игроки лучше, то я с этим солидарен. Буду работать и ждать своего шанса», — приводит слова Арутюняна Legalbet.

20-летний Георгий Арутюнян – воспитанник футбольной академии «Краснодара». В первой команде он дебютировал в позапрошлом сезоне, проведя два матча в Российской премьер-лиге, причем на поле он провел в обоих все 90 минут. В сезоне-2023/24 молодой футболист вышел за черно-синих в четырех матчах РПЛ. В нынешнем чемпионате страны Арутюнян не появлялся на поле, но четыре раза выходил на поле в Кубке России, не совершив результативных действий.

«Краснодар», ставший в прошлом сезоне серебряным призером РПЛ, идет в текущем чемпионате Премьер-лиги также на втором месте, отставая от лидирующего действующего чемпиона «Зенита» на два очка.

Ранее в РФС назвали сроки возвращения России на международные турниры.

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