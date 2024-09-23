Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент РПЛ заявил о стремлении увеличить количество молодой аудитории

Алаев: будет еще больше выступлений рэп-артистов перед матчами РПЛ

close
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РПЛ Александр Алаев заявил о стремлении лиги увеличить количество молодой аудитории. Слова руководителя приводит «Спорт-Экспресс».

«За РПЛ следят молодые и приятные люди. На матчи ходят семьями, много с детьми. Мы стремимся увеличивать молодую аудиторию. Мы уже приглашали рэп-артистов на матч-дэй, и выступлений будет еще больше. За музыкой не слежу, но на каждом матче открываю для себя что-то новое», — заявил Алаев.

После девяти туров в чемпионате России лидирует петербургский «Зенит». В их активе 23 очка. Вторым располагается «Краснодар», а третьим — московский «Локомотив». У них по 21 баллу.

В следующем туре два лидера чемпионата сразятся между собой — «Зенит» сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 28 сентября на стадионе «Краснодар», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее легионер «Зенита» рассказал об успехах в изучении русского языка.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами