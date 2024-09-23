Президент РПЛ заявил о стремлении увеличить количество молодой аудитории

Президент РПЛ Александр Алаев заявил о стремлении лиги увеличить количество молодой аудитории. Слова руководителя приводит «Спорт-Экспресс».

«За РПЛ следят молодые и приятные люди. На матчи ходят семьями, много с детьми. Мы стремимся увеличивать молодую аудиторию. Мы уже приглашали рэп-артистов на матч-дэй, и выступлений будет еще больше. За музыкой не слежу, но на каждом матче открываю для себя что-то новое», — заявил Алаев.

После девяти туров в чемпионате России лидирует петербургский «Зенит». В их активе 23 очка. Вторым располагается «Краснодар», а третьим — московский «Локомотив». У них по 21 баллу.

В следующем туре два лидера чемпионата сразятся между собой — «Зенит» сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 28 сентября на стадионе «Краснодар», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее легионер «Зенита» рассказал об успехах в изучении русского языка.